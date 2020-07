GENERAL MILLS - Bullische Konsolidierung aufgelöst

"Langeweiler-Aktien" wie Kraft Heinz oder Mondelez waren zuletzt durchaus wieder gefragt. Wenngleich diese Namen bei Robinhood-Tradern eher nur ein müdes Lächeln hervorrufen werden, scheinen einige Institutionelle sich wohl doch nach etwas Stabilität in diesen wilden Zeiten zu sehnen.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Und ganz so langweilig, wie man es sich für einen Lebensmittelproduzenten vielleicht vorstellt, sieht das Chartbild von Generall Mills gar nicht aus. Denn nach einer hochvolatilen Phasen bog der Wert im März in einen Aufwärtstrend ein, der die Aktie ohne größere Verschnaufpause bis an ein Hoch bei 64,31 USD führte. Es folgte eine verdiente mehrwöchige Konsolidierung, die der Wert vor einigen Tagen zur Oberseite auflöste. Denn sowohl der flache Trendkanal ist nun überwunden als auch das Hoch bei 64,31 USD. Der Weg ist damit frei für einen weiteren Kursanstieg, wobei ein kleines Gap im Chart bei 67,31 USD das erste Ziel darstellen dürfte. Mittelfristig wiederum wären durchaus Kursgewinne bis zum Allzeithoch bei 72,95 USD erzielbar.

Das Manko bei diesem Setup ist der aktuell notwendige weite Stopp, der knapp unter 59 USD platziert werden müsste und daher nur kleine Positionsgrößen erlaubt. Eine Chance, das Risiko zu reduzieren, könnte sich allerdings ergeben, sollte die Aktie nach Erreichen des ersten Ziels sich erneut eine zumindest mehrtägige Pause gönnen. Strategisch könnte man folglich einen ersten Fuß in die Tür stellen und die Position ausbauen, wenn sich zugleich eine Stoppanhebung in der Anfangsposition anbietet.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 17,63 17,17 17,35 Ergebnis je Aktie in USD 3,56 3,56 3,64 KGV 18 18 18 Dividende je Aktie in USD 1,96 1,96 2,04 Dividendenrendite 3,01 % 3,01 % 3,13 % *e = erwartet

General-Mills-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)