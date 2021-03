General Mills: Weiterhin moderat auf Wachstumskurs!

Die Aktie von General Mills könnte weiterhin aus mehreren Gründen attraktiv sein. Beispielsweise für die wirklich herausragende Dividende im Lebensmittelsegment. Gemessen an den aktuellen Quartalszahlungen von 0,51 US-Dollar liegt die derzeitige Dividendenrendite schließlich bei über 3,3 %. Das alleine könnte bereits einen näheren Blick verdient haben.

Allerdings ist das nicht alles: Auch die Bewertung scheint insgesamt preiswert. Zudem hat General Mills in Zeiten von COVID-19 einen moderaten Wachstumskurs gefunden, der sich weiterhin fortsetzt. Lass uns im Folgenden daher einen Blick auf frische Zahlen riskieren. Sowie darauf, was sie für Foolishe Investoren bedeuten.

General Mills: Das moderate Wachstum geht weiter

Wie wir mit Blick auf General Mills und das dritte Quartal des Fiskaljahres 2021 feststellen können, konnten wesentliche Kennzahlen erneut gesteigert werden. Die Umsätze stiegen so beispielsweise erneut um 8 % im Jahresvergleich auf 4,5 Mrd. US-Dollar. Ein sehr solides Wachstum, womöglich jedoch in einer Ausnahmezeit.

Das operative Ergebnis kletterte um stärkere 27 % auf 827 Mio. US-Dollar. Auf währungsbereinigter Basis liegt das Plus bei soliden 5 % im Jahresvergleich. Verkehrt ist auch das natürlich nicht. Das Ergebnis je Aktie liegt bei 0,96 US-Dollar, was einem Plus von 30 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Auf bereinigter Basis liegt der Wert hingegen bei 0,82 US-Dollar, was noch immer einem Plus von 5 % entspricht. Das ist zwar kein Rekordwachstum und kommt nicht an die Ergebniszahlen von 1,11 US-Dollar beziehungsweise von 1,06 US-Dollar des letzten Quartals heran. Trotzdem: Das Ergebnis ist weiterhin solide.

Mit Blick auf die einzelnen Segmente und Regionen konnten die Verkäufe in den USA insgesamt um 9 % zulegen, das Pet-Segment schaffte es auf ein überproportionales Wachstum von 14 % im Jahresvergleich. Europa und Australien schafften es hingegen auf ein Umsatzwachstum von 15 % und mit einem Umsatz von 484 Mio. US-Dollar beträgt der Anteil inzwischen fast 10 %. Keine Frage: Das könnte langfristig noch Steigerungspotenzial besitzen.

Aufgrund der inzwischen erreichten bilanziellen Stärke spricht das Management zudem davon, im vierten Quartal die Aktienrückkäufe wieder aufzunehmen. Das könnte ein Zeichen der Stärke sein. Oder ein Indikator dafür, dass das Management selbst die Bewertung für preiswert hält.

Aktie jetzt ein Kauf?

Eine spannende Frage könnte daher sein, ob die Aktie von General Mills jetzt ein Kauf ist. Grundsätzlich gilt, dass das moderate Wachstum interessant ist, jedoch post-COVID-19 nicht mehr an der Tagesordnung sein muss. Gemessen an den aktuellen Aktienkursen werden die Anteilsscheine von General Mills auf Basis des dritten Quartals jedoch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 15,9 gehandelt. Das könnte ein preiswertes Bewertungsmaß sein, über das Foolishe Investoren auf der Suche nach defensiver Klasse nachdenken können.

