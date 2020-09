Im Vordergrund der heutigen Pressemitteilung von General Motors und Nikola Corporation stand die Zusammenarbeit der beiden Autobauern bei dem SUV Badger. Den wird zukünftig GM bauen und zwar mit seinem Batterie- und Wasserstoffantrieb. Die Nachricht entzückte die Anleger so, dass das Papier von Nikola in der Spitze fast 40 Prozent in die Höhe schoss und der Kurs von General Motors um mehr als 7 Prozent zulegte. Damit war klar, wen die Anleger als großen Gewinner dieses Deals sehen.

# Nikola Corp.: Nächster Rückschlag für Tesla? - GM steigt bei Wasserstoffspezialisten ein - Nikola-Aktie hüpft kräftig in die Höhe

Aber ein kleiner Satz in der sehr langen Pressemitteilung, in der sich beide Seite über den grünen Klee loben und auf die Milliarden von Dollar hinweisen, die eingespart bzw. verdient werden können, lässt vielleicht auch Ford zu einem viel größeren Gewinner werden, als die Zuwächse der Aktie vermuten lassen:

„The agreement with Nikola extends General Motors’ utilization of its fuel cell technology to the Class 7/8 semi-truck market and represents a high-volume commercialization of its leading Hydrotec fuel cell system and complements the company’s battery-electric propulsion.“

„Die Vereinbarung mit Nikola erweitert die Nutzung der Brennstoffzellentechnologie durch General Motors auf den Sattelzugmaschinenmarkt der Klasse 7/8 und stellt eine großvolumige Kommerzialisierung seines führenden Hydrotec-Brennstoffzellensystems dar und ergänzt den batterieelektrischen Antrieb des Unternehmens.“

Neuer Markt für GM?

Schwere Sattelzugmaschinen sind bislang nicht in der Modellpalette des amerikanischen Urgesteins enthalten. Bislang waren hier die etablierten Brummibauer Volvo, MAN oder Daimler im Wettkampf mit Tesla und Nikola. Jetzt könnte GM sich auch ein Stück vom E-Kuchen unter den Trucks sichern. Auch der amerikanische Motorenbauer Cummins, der schon vor etwas längerer Zeit den Wasserstoff-Spezialisten Hydrogenics übernommen hat, dürfte die neuen Pläne von GM genauestens verfolgen.

Sollte die Vorstandsvorsitzende von General Motors, Mary Barra, mit dem Nikola-Deal auch den Zutritt in den Schwerlastbereich geebnet haben, dann dürfte die neue Kooperation in Zukunft deutlich mehr bringen, als der heutige Kursanstieg andeutet.

Von Markus Weingran

Foto: Linda Parton/ Shutterstock.com