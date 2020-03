General Motors schüttet Dividende aus

Der amerikanische Automobilkonzern General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, NYSE: GM) wird am heutigen Freitag 0,38 US-Dollar als Dividende für das erste Quartal 2020 ausschütten. Record date war der 6. März 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtdividende 1,52 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 17,71 US-Dollar (Stand: 19. März 2020) bei 8,58 Prozent. General Motors strich die Dividende im Zuge der Finanzkrise im Juli 2008. Im März 2014 startete GM wieder mit einer Dividendenauszahlung (0,30 US-Dollar). 2015 und 2016 erfolgte jeweils eine Anhebung der Dividende auf 36 bzw. 38 US-Cents vierteljährlich.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz von General Motors bei 30,83 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 38,40 Mrd. US-Dollar), wie am 5. Februar berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2019 betrug der Umsatz 137,24 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 147,05 Mrd. US-Dollar). Am Mittwoch gaben die größten US-Autokonzerne General Motors, Ford und Fiat Chrysler bekannt, ihre Produktion in den USA, Kanada und Mexiko aufgrund der Entwicklung des Coronavirus einzustellen.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 51,61 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 25,3 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 19. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de