General Reinsurance AG beruft Ulrich Pasdika in den Vorstand

Die Gen Re gibt bekannt, dass Ulrich Pasdika mit Wirkung zum 1. August 2020 in den Vorstand der General Reinsurance AG berufen wurde. Die General Reinsurance AG ist die deutsche Konzerngesellschaft und Hauptrisikoträgerin des internationalen Geschäfts der Gen Re.

Die Ernennung erfolgt im Rahmen der Nachfolgeregelungen für den langjährigen Leiter des internationalen Lebens- und Krankenrückversicherungsgeschäfts der Gen Re, Dr. Winfried Heinen, dessen bevorstehender Ruhestand bereits im Februar dieses Jahres angekündigt wurde. Herr Dr. Heinen wird seine Funktionen bis zum 31. Juli 2020 ausüben.

Ulrich Pasdika ist mit seiner umfassenden Erfahrung in der Erst- und Rückversicherung seit fast 20 Jahren für die Gen Re tätig. Er wird weiterhin für das kürzlich geschaffene Geschäftssegment Leben/Kranken Europa, Lateinamerika, Naher Osten und Nordafrika verantwortlich sein. Zuvor leitete er das Lebens- und Krankengeschäft der Gen Re in Deutschland und das internationale Research & Development-Team – eine zentrale Einheit, die für unsere internationalen Kunden hochwertige Serviceleistungen im Risikomanagement und in der Produktentwicklung erbringt.

Herr Dr. Heinen sagte: „Ich freue mich über diese Entscheidung. Ulrich Pasdika und ich arbeiten seit fast zwei Jahrzehnten eng zusammen. Während dieser Zeit spielte er eine entscheidende Rolle beim Aufbau unseres Portfolios im deutschen Markt. Darüber hinaus hat er in den letzten Jahren unsere Aktivitäten im Bereich Digitalisierung und Insurtech federführend vorangetrieben. Er repräsentiert sowohl die traditionellen Stärken und Werte der Gen Re als auch unsere zukunftsorientierte Ausrichtung“.

Charlie Shamieh, Chairman der Gen Re, kommentierte: „Ich freue mich über die Ernennung von Ulrich Pasdika. Seine große Erfahrung und sein umfangreiches Fachwissen im internationalen Biometriegeschäft zusammen mit seiner ausgeprägten Kundenorientierung machen ihn zum idealen Kandidaten für diese Position“.

Über Gen Re

Die Gen Re unterstützt Versicherungsunternehmen mit maßgeschneiderten Rückversicherungslösungen in den Bereichen Leben/Kranken und Schaden/Unfall. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre strategischen und operativen Ziele zu verstehen. Mit einer Vielzahl von Produkten, Tools und Ressourcen unterstützen wir unsere Kunden, damit sie auch zukünftig erfolgreich sind.

Die Gen Re ist Teil der Berkshire Hathaway Gruppe. Unsere Finanzstärke erhält hervorragende Bewertungen von internationalen Rating-Agenturen. Mit einem Eigenkapital von 15,4 Mrd. US-Dollar und Prämieneinnahmen von 10,1 Mrd. US-Dollar versprechen wir nur, was wir auch halten können.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200506005071/de/

Sabine Denné

Media Relations

denne@genre.com