Generalstreik in Belarus gestartet - Beteiligung zunächst unklar

Minsk/Moskau (Reuters) - In Belarus ist ein Generalstreik angelaufen, mit dem die Opposition den umstrittenen Präsidenten Alexander Lukaschenko zum Rücktritt zwingen will.

Fabrikarbeiter skandierten Parolen und Studenten schlossen sich dem Protest mit einem Sitzstreik an, wie Medienbilder am Montag zeigten. Es kam zu Festnahmen durch die Polizei. Unklar war aber zunächst, wie groß die Beteiligung an dem Streik war, der als Nagelprobe dafür gilt, wie groß der Rückhalt der Opposition und von Lukaschenko in der Bevölkerung ist. Nach wochenlangen Protesten hatte die Opposition zu dem Generalstreik aufgerufen, sollte der seit 26 Jahren autoritär regierende Lukaschenko nicht bis Sonntagnacht zurücktreten. Sie wirft ihm Wahlbetrug vor. Lukaschenko lehnt die Rücktrittsforderungen ab.

Seit der Präsidentschaftswahl vom 9. August hatte es in staatlichen Fabriken immer wieder Streiks gegeben, die aber nie lange aufrecht erhalten wurden. Am Sonntag hatten das elfte Wochenende in Folge Tausende Menschen in der Hauptstadt Minsk gegen den 66-jährigen Lukaschenko protestiert. Die Sicherheitskräfte griffen auch diesmal teils mit harter Hand durch, nach Angaben von Menschenrechtlern wurden mehr als 200 Demonstranten festgenommen.