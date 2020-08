Genus Power schreibt Geschichte und liefert 1,5 Millionen intelligente Zähler an EESL

~Unternehmen liefert als erstes im ASIATSCH-PAZIFISCHEN Raum 1,5 Mio. intelligente Zähler~

Genus Power Infrastructures Ltd (Genus Power), der landesweit größte Anbieter von Lösungen für Elektrizitätsmessung, erreicht als erstes Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum den Meilenstein einer Lieferung von 1,5 Mio. intelligenten Zählern an EESL (Energy Efficiency Services Ltd) und kann so der internationalen Konkurrenz die Fertigungskapazitäten eines indischen Unternehmens für einen so fortschrittlichen Zähler beweisen.

Genus Power ist der größte Anbieter von intelligenten Zählern in Indien und unterzeichnet derzeit einen großen Vertrag mit EESL. EESL spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des ehrgeizigen Plans Indiens, in den nächsten 3 Jahren 240 Millionen intelligente Zähler auf den Markt zu bringen – wie es das indische Energieministerium vorhat.

Jitendra K Agarwal, Jt Managing Director von Genus Power, brachte seine Begeisterung über diesen Erfolg zum Ausdruck: „Als einer der führenden Akteure in der Branche für intelligente Zähler sind wir stolz darauf, dass wir diese Zahl als erstes Unternehmen in Indien erreicht haben. Die in verschiedenen Bundesstaaten in Auftrag gegebenen intelligenten Zähler haben während der COVID 19-Pandemie eine wichtige Rolle gespielt. Aufgrund des landesweiten Lockdown und der Abstandsregeln durften die DISCOMs die monatlichen Zählerabmessungen nicht persönlich durchführen lassen. In allen Bundesstaaten, in denen intelligente Zähler von Genus Power installiert waren, konnten die Zählerstände aus der Entfernung abgelesen werden, so dass Rechnungen erstellt und eingezogen werden konnten und die DISCOMs ihren Betrieb aufrechterhalten konnten.“

Herr Saurabh Kumar, Managing Director bei EESL, sagte: „Intelligente Zähler bringen sowohl für die DISCOMs als auch für die Verbraucher zahlreiche Vorteile mit sich. Sie haben ferner das Potential, den Energiesektor immer belastbarer, transparenter, digitaler und nachvollziehbarer zu machen. Ein reibungsloses, verbraucherorientiertes Energie-Ökosystem ist die Zukunft. Daher müssen wir die Einführung intelligenter Zähler im ganzen Land fördern.“

Genus Power kann auf seiner großen Basis von mehr als 60 Millionen bereits installierten Stromzählern und seiner Expertise in dem Bereich aufbauen und hat sich ein ehrgeiziges Programm für intelligente Zähler vorgenommen, das ganz im Einklang mit der Vision eines „Smart Grid“ der indischen Regierung steht. Das Unternehmen exportiert derzeit seine Produkte in den Nahen Osten, nach Afrika und in den asiatisch-pazifischen Raum.

Über Genus Power Infrastructures Limited

Genus Power ist der führende Akteur im Bereich Strominfrastruktur und in Indien an bedeutenden Börsen notiert. Das Unternehmen hat eine jährliche Produktionskapazität von 10 Millionen Zählern und verfügt über eine firmeneigene, erstklassige Abteilung für F&E, einen Tool Room, fortschrittliche Software und modernste Infrastruktur an mehreren Standorten. So kann sich Genus als idealer Partner für die OEM-Fertigung präsentieren und die lokale und weltweite Nachfrage nach außergewöhnlichen individuellen Anpassungen bedienen. Mehr erfahren

Weitere Informationen finden Sie unter: www.genus.in

