Geplante Übernahme des Aviation Investment und Asset Management Geschäfts der DVB Bank durch SVPGlobal und EnTrust Global

Die von dem führenden alternativen Asset Management-Unternehmen EnTrust Global („EnTrust“) verwaltete Blue Sky Aviation-Strategie und die von der globalen Investmentgesellschaft Strategic Value Partners, LLC und ihren Tochtergesellschaften („SVPGlobal“) verwalteten Fonds gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb des Aviation Investment and Asset Management-Geschäfts (das „Business“) von der DVB Bank Gruppe erzielt haben. Die Transaktion wird voraussichtlich während der ersten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen.

Das Business, das weltweit zu den Top 10 der Luftfahrtdienstleister gehört, wird durch die neu gegründete britische Gesellschaft Deucalion Aviation Limited („Deucalion“ oder das „Unternehmen“) übernommen. Heute ist das Unternehmen eine globale Aviation-Management-Plattform, die umfassende, schlüsselfertige Lösungen für Finanzinvestoren anbietet, die Kapital in Flugzeug-Assets investieren wollen. Die Lösungen beinhalten Origination, Strukturierung, Ausführung, Fondsmanagement und ein umfassendes Spektrum an Service-Aktivitäten, einschließlich Wiedervermarktung von Flugzeugen, technisches Management, Leasing-Management und Beratung. Das 45-köpfige Team verwaltet ca. 160 Flugzeuge, die an mehr als 80 Fluggesellschaften weltweit verleast sind und einen Gesamtwert von ca. 5 Mrd. US-Dollar repräsentieren.

Die Investition von EnTrust und SVPGlobal soll dem bestehenden Managementteam die nötige Unterstützung bieten, um die internationale Wachstumsstrategie weiter auszubauen und ergänzende Möglichkeiten zu erkunden, die sich aus den aktuellen Verwerfungen in der Luftfahrtindustrie ergeben.

Deucalion, das gemeinsam von Jon Skirrow und Stephan Sayre geleitet werden soll, wird durch ein Joint Venture zwischen EnTrust und SVPGlobal erworben, das die komplementäre Expertise der beiden Firmen nutzt. Führende Mitglieder der Teams von EnTrust Blue Sky Aviation und SVPGlobal haben in den letzten 15 Jahren bei verschiedenen Transaktionen zusammengearbeitet.

Jon Skirrow erklärte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit EnTrust und SVPGlobal, nachdem wir viele Jahre erfolgreich mit der DVB Bank Gruppe zusammengearbeitet haben. Diese neue Investition wird uns dabei unterstützen, unseren starken Wachstumskurs fortzusetzen, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden auch in der nächsten Entwicklungsphase unsere weltweit führenden Dienstleistungen anbieten zu können.“

Stephan Sayre ergänzte: „EnTrust und SVPGlobal, die unsere Vision von den heutigen und zukünftigen Chancen in diesem Sektor teilen, ermöglichen es uns nicht nur, unser Engagement für einen erstklassigen Service für unsere Kunden zu verstärken, sondern auch unsere breite Angebotspalette innovativer Finanzierungslösungen für Airline- und Leasing-Kunden weltweit im aktuellen Umfeld deutlich zu erweitern.“

Victor Khosla, Gründer und CIO von SVPGlobal, sagte: „Es handelt sich um eine innovative Plattform mit erstklassiger Expertise im Luftfahrtbereich und einer hervorragenden Erfolgsbilanz bei der Verwaltung komplexer, großer und einzigartiger Projekte mit verschiedensten Anlagetypen und Strukturen in den letzten 17 Jahren. Unsere Investition im Rahmen dieses Joint Ventures mit EnTrust ist ein Beleg für die großen Marktchancen, die wir für das Geschäft sehen.“

John Morabito, Senior Managing Director und Portfolio Manager der Blue Sky Aviation Strategie von EnTrust Global, erklärte: „Da wir weiterhin eine facettenreiche Relative-Value-Investment-Plattform in der Luftfahrtindustrie aufbauen, erweitert diese Akquisition die Blue Sky Aviation-Strategie von EnTrust um die Full-Service-Kapazitäten, die entscheidend sind, um ein breites Angebot an Lösungen für Marktteilnehmer anzubieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SVPGlobal und dem talentierten Management-Team der DVB, zu dem unser Team eine langjährige Beziehung pflegt.“

Über DVB

Die DVB Bank SE ist der führende Spezialist im internationalen Transport Finance-Geschäft. Mit 329 Mitarbeitern und Büros weltweit verwaltet die Bank ein Kreditportfolio im Wert von 3,9 Milliarden Euro. Als Tochtergesellschaft der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, gehört die DVB zur zweitgrößten Bankengruppe in Deutschland. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.dvbbank.com.

Über EnTrust Global

EnTrust Global ist ein führender Vermögensverwalter für alternative Anlagen mit einem Gesamtvermögen von 19 Mrd. US-Dollar.* Das 1997 von Chairman und CEO Gregg S. Hymowitz mitgegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte für über 500 institutionelle Anleger aus 47 Ländern und verfügt über rund 10 Mrd. US-Dollar in individuell angepassten strategischen Partnerschaften. EnTrust Global bietet ein breit gefächertes Spektrum alternativer Anlagemöglichkeiten mithilfe unterschiedlicher Strategien, darunter private Verbindlichkeiten und Sachwerte sowie Co-Investments und Direktinvestitionen. EnTrust Global verfügt weltweit über 11 Niederlassungen und hat seinen Hauptsitz in New York und London.

*Stand 30. September 2020. Basiert auf Schätzungen und beinhaltet in Beratung befindliche Vermögenswerte und erteilte, aber noch nicht finanzierte Mandate.

Über Strategic Value Partners

SVPGlobal ist eine globale Investmentfirma mit einem verwalteten Vermögen von ca. 11 Mrd. US-Dollar. Das 2001 von Victor Khosla gegründete Unternehmen beschäftigt 127 Mitarbeiter, darunter 49 Investmentexperten, in seinen Hauptbüros in Greenwich (CT), London und Tokio. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.svpglobal.com.

DVB Stephan Sayre

Stephan.Sayre@dvbbank.com +44 207 2564 344

Jon Skirrow

Jon.Skirrow@dvbbank.com +44 207 2564 430

EnTrust Global Hiltzik Strategies

Meghan Kilkenny, Chris Cunningham

EnTrust@hstrategies.com +1 (212) 792-9338

SVPGlobal – Europe Greenbrook Communications

James Madsen, Mikaela Murekian, Fanni Bodri

svp@greenbrookpr.com +44 20 7952 2000

SVPGlobal – North America Kekst CNC

Todd Fogarty, Richard Goldman

SVPGlobal@kekstcnc.com +1 (212) 521-4800