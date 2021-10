Geraldine Usseglio tritt Sofinnova Partners als Head of Human Resources bei

Sofinnova Partners, ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Sitz in Paris, London und Mailand, gab heute die Ernennung von Geraldine Usseglio zum Head of Human Resources bekannt. Die Schaffung dieser Position ist ein weiterer Schritt zur kontinuierlichen Erweiterung der Teams im Unternehmen und zur Diversifizierung seiner Anlagestrategien in Bezug auf Sektor, Phase und Geografie.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211028005994/de/

Geraldine Usseglio (Photo: Business Wire)

Usseglio ist für die Stärkung der Personalstrategie im Unternehmen verantwortlich. Sie wird die Entwicklung des globalen Teams unterstützen, um den Einzelnen zu befähigen, sein volles Potenzial zu erreichen und gleichzeitig zur Maximierung der Unternehmensleistung beizutragen. Sie untersteht Monique Saulnier, Managing Partner und Chief Operating Officer.

Usseglio verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in allgemeinen Personalfunktionen, zuletzt als HR Director bei Idinvest Partners, einer europäischen Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die jetzt zu Eurazeo gehört. Davor war sie bei Norton Rose Fulbright LLP, einer globalen Anwaltskanzlei, als Head of HR für Frankreich und Marokko verantwortlich. Sie begann ihre Karriere in der Verlagsbranche bei Pearson Education, Frankreich, als HR Manager.

Monique Saulnier erklärte: „Geraldines Ernennung fällt in eine Zeit beachtlichen Wachstums bei Sofinnova Partners. In den letzten drei Jahren haben wir die Größe unseres Teams verdoppelt und beschäftigen nun über 50 Mitarbeiter. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem Wissen und der Erfahrung von Geraldine weiter an globaler Reichweite gewinnen und gleichzeitig einen Grundpfeiler unseres langfristigen Erfolgs stärken werden: das Wohlergehen unserer Mitarbeiter.“

Usseglio sagte: „Ich freue mich, Teil von Sofinnova Partners zu werden, dessen Werte und starkes Engagement für Gesundheit und Nachhaltigkeit in der heutigen Welt von entscheidender Bedeutung sind. Ich fühle mich geehrt, Teil eines Teams zu sein, das den Menschen und die Wissenschaft in den Mittelpunkt aller seiner Aktivitäten stellt, und ich freue mich darauf, zur wichtigsten Mission des Unternehmens beizutragen: unsere gemeinsame Zukunft durch Innovation positiv zu beeinflussen.“

Usseglio hat einen Master in Personalmanagement und -entwicklung an der IGS in Paris, Frankreich, und einen Master in Business Management an der IAE in Lyon, Frankreich, erworben.

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Spezialisierung im Bereich der Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in London und Mailand vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt mit umfassendem wissenschaftlichem, medizinischem und unternehmerischem Know-how. Sofinnova Partners engagiert sich aktiv für den Aufbau von Unternehmen durch Investitionen entlang der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette, von Investitionen in der Anfangsphase bis hin zu späteren Phasen. Das Unternehmen setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit ehrgeizigen Unternehmern als Lead- oder Ankerinvestor, um bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die einen potentiell positiven Effekt auf unsere gemeinsame Zukunft haben werden.

Sofinnova Partners wurde 1972 gegründet und ist ein fest etabliertes Risikokapitalunternehmen in Europa. Mit 50 Jahren Erfahrung hat es über 500 Unternehmen mitfinanziert und Marktführer auf der ganzen Welt geschaffen. Heute verwaltet Sofinnova Partners ein Vermögen von mehr als 2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sofinnovapartners.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211028005994/de/

Medienkontakt: Bommy Lee Head of Communications, Sofinnova Partners blee@sofinnovapartners.com +33 (0) 6 47 71 38 11

Nordamerika RooneyPartners LLC Kate Barrette

kbarrette@rooneypartners.com +1 212 223 0561

Frankreich StrategiesImage Anne Rein

anne.rein@strategiesimage.com +33 (0) 6 03 35 92 05

Italien Havas PR Milan Rafaella Casula

rafaella.casula@havaspr.com +39 (0) 345 3780834