Gericht kippt Beschränkungen für Einzelhandel in NRW

Düsseldorf (Reuters) - Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat die Beschränkungen für den Einzelhandel in der Corona-Pandemie vorläufig außer Kraft gesetzt.

Die Beschränkungen verstießen in ihrer derzeitigen Ausgestaltung gegen den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, entschieden die Richter in Münster nach einer Klage eines Media-Marktes. Damit gelte "ab sofort im gesamten Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen keine Kundenbegrenzung pro Quadratmeter mehr und das Erfordernis der Terminbuchung entfällt". MediaMarktSaturn begrüßte das Urteil. Die Handelskette setzte darauf, dass die Entscheidung über NRW hinaus Signalwirkungen haben werde, sagte ein Sprecher. Der deutsche Modehandel reagierte ebenfalls erfreut auf die Entscheidung. Ungleichbehandlungen müssten ein Ende haben.

Zahlreiche Händler abseits des Lebensmittelhandels waren mit Klagen zunächst gegen die Schließungen ihrer Geschäfte und dann auch gegen die Auflagen für ihre Öffnungen vorgegangen. Dem Branchenverband HDE zufolge lagen im Lockdown die Umsatzverluste bei rund 700 Millionen Euro am Tag. Allein bei dem Gericht in Münster hatten neben Media Markt auch die Textilkette Breuniger und die Baumarktette Obi geklagt.

In Nordrhein-Westfalen konnten auf Grundlage der aktuellen Coronaschutzverordnung seit dem 8. März wieder alle Einzelhändler öffnen - teils aber nur unter strikten Auflagen. Modehändler durften etwa nur einen Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche und auch nur nach vorheriger Terminvergabe einlassen. Doch hier gab es Ausnahmen, etwa für Buchhändler. Diese Regelungen hat das Oberverwaltungsgericht nun insgesamt vorläufig außer Vollzug gesetzt. Denn das Land habe seinen Spielraum überschritten, wo "ein einleuchtender Grund für eine weitere Differenzierung fehle", erklärte das Gericht. Dies sei der Fall, soweit auch Buchhandlungen, Schreibwarenläden und Gartenmärkte mit ihrem gesamten Sortiment unter vereinfachten Bedingungen wie etwa ohne Terminbuchungen betrieben werden dürften.

Uneingeschränkte Freude bei den betroffenen Händlern dürfte das Urteil indes doch nicht auslösen - denn die Richter wiesen darauf hin, dass das Land auch kurzfristig neue Regelungen erlassen könne, die keine unzulässigen Differenzierungen mehr enthielten. Zudem teilt der Senat nicht die vom Kläger vorgebrachten grundsätzlichen Bedenken an der Verhältnismäßigkeit der Beschränkungen für den Einzelhandel: "Insbesondere sei die Beschränkung der Grundrechte der Einzelhändler angesichts der gravierenden Folgen, die ein erneuter unkontrollierter Anstieg der Neuansteckungen für Leben und Gesundheit einer Vielzahl von Menschen hätte, voraussichtlich gerechtfertigt."