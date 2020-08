Gericht lässt Corona-Demo in Berlin zu - Aber Rechtsweg offen

München (Reuters) - Das Verwaltungsgericht Berlin hat das Verbot von Corona-Demonstrationen am Wochenende in der Hauptstadt in erster Instanz gekippt. Nach Auffassung des Gerichts sind die Demonstrationen unter Auflagen zur Einhaltung des Mindestabstands zulässig, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag. Das Land Berlin, das das Verbot ausgesprochen hatte, und die Organisatoren der Demonstrationen könnten Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen.

Es wird damit gerechnet, dass sich am Freitag auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und das Bundesverfassungsgericht mit dieser Frage befassen. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte Demonstrationen wegen erwarteter Verstöße gegen die geltende Infektionsschutzverordnung untersagt. Die Organisatoren, die unter dem Namen "Querdenker" auftreten, hatten dagegen geklagt.

(Reporter: Jörn Poltz, redigiert von Alexander Ratz; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)