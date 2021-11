Gericht sieht in Masken-Affäre keine Abgeordneten-Bestechung

München (Reuters) - Die langjährigen CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein müssen sich in der Affäre um die Vermittlung von Corona-Atemschutzmasken voraussichtlich nicht wegen Bestechlichkeit als Abgeordnete vor Gericht verantworten.

Der von der Münchner Generalstaatsanwaltschaft München erhobene Vorwurf gegen den bayerischen Ex-Justizminister Sauter, seinen Parteifreund Nüßlein sowie den einen Unternehmer, der die Masken beschafft hatte, sei nach Ansicht von drei Senaten des Oberlandesgerichtes (OLG) München nicht erfüllt, teilte das Gericht am Donnerstag in München mit. Der schwäbische Bundestagsabgeordnete Nüßlein war nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe aus der CSU ausgetreten, Sauter wurde zum Rückzug aus seinen Parteiämtern gedrängt, gehört aber dem Landtag weiterhin an.

Die Ermittler hatten ihnen zur Last gelegt, "ihren Einfluss und ihre Stellung als Abgeordnete eingesetzt zu haben, Bundes- und Landesbehörden zum Ankauf dieser Masken zu bewegen". Das sei nach dem 2014 eingeführten Paragrafen des Strafgesetzbuchs zur Bestechung von Abgeordneten nicht strafbar, führten die Richter aus. Dort gehe es nämlich nur um Gegenleistungen dafür, dass die Politiker sich im Parlament selbst oder in der Fraktion für die Interessen des Bestechenden einsetzen. Strafbar sei aber nicht, wenn Politiker "lediglich die Autorität ihres Mandats" oder ihre Kontakte nutzten, um etwa Behörden oder Ministerien zu beeinflussen, und dafür Geld annähmen. "Dieser eindeutige Wille des Gesetzgebers war von den Senaten bei ihren Entscheidungen hinzunehmen", hieß es in der Mitteilung.

Sauter bekommt damit die 1,24 Millionen Euro zurück, die er als Provision für die Vermittlung der Masken-Deals an staatliche Stellen erhalten hatte. Gleiches gilt für die 660.000 Euro, die Nüßlein erhalten hatte. Das Geld war nach Durchsuchungen beschlagnahmt worden. Im Fall von Sauter seien - anders als bei Nüßlein - schon die Durchsuchungen selbst rechtswidrig gewesen, urteilten die Richter. Bei dem Juristen sei von Anfang an klar gewesen, dass er das Geld von dem Unternehmer nicht für seine Arbeit als Abgeordneter erhalten habe, bei Nüßlein sei das erst im Laufe der Ermittlungen klar geworden. Den - bereits außer Vollzug gesetzten - Haftbefehl gegen den Unternehmer, der Sauter und Nüßlein eine Gewinnbeteiligung versprochen hatte, hob das OLG ebenfalls auf.