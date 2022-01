Gericht - Tennis-Star Djokovic muss in Australien freikommen

Melbourne (Reuters) - Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic hat im Streit über eine Corona-Impfausnahme für eine Einreise in Australien vor Gericht einen Punktsieg errungen.

Ein Richter in Melbourne erklärte am Montag, der Weltranglistenerste dürfe das Einreise-Gebäude verlassen, in dem er seit Donnerstag festgehalten wurde. Sein Pass und andere Reisedokumente müssten ihm wieder ausgehändigt werden. Die Entscheidung der Regierung, das Einreise-Visum im Zusammenhang mit der umstrittenen Erlaubnis für eine Ausnahme von der Impfregelung zu widerrufen, sei unangemessen gewesen. Ob Djokovic damit nun regulär einreisen und er als Titelverteidiger an den Australian Open teilnehmen kann, ist aber noch unklar. Ein Anwalt der australischen Bundesregierung erklärte nach dem Urteilsspruch, der Einwanderungsminister behalte sich vor, das Visum von Djokovic erneut zu widerrufen.

Djokovic hat sich bislang nicht zu seinem Impfstatus geäußert. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ungeimpft ist. Der 34-Jährige hatte in der vergangenen Woche erklärt, er könne auf Basis einer Corona-Ausnahmegenehmigung nach Australien einreisen. Das hatte zu großer Empörung in der australischen Öffentlichkeit geführt - auch deshalb, weil die australischen Bürgerinnen und Bürger in der Vergangenheit den weltweit längsten Lockdown zur Eindämmung des Virus hinnehmen mussten. Zudem ist die Impfquote im Land mit 91 Prozent vergleichsweise hoch und das Verständnis für Impfgegner gering - zumal die Omikron-Variante die Zahlen zuletzt auf Rekordhöhen steigen ließ.

Die Anwälte des Tennis-Stars hatten dann am Wochenende erklärt, Djokovic habe die Ausnahmegenehmigung aufgrund einer erst kürzlich erlittenen Corona-Infektion erhalten. Die Regierung hatte dem entgegengehalten, für Nicht-Australier gebe es keine Einreise-Garantien in das Land. Der Streit sorgte auch für diplomatischen Ärger: Serbiens Präsident Aleksandar Vucic warf Australien vor, Djokovic zu schikanieren.

Medienberichten zufolge könnte die Regierung noch am Montag Djokovic das Visum erneut entziehen. Richter Anthony Kelly sagte aber, die Hürden dafür seien nun eher gestiegen als gesunken. Für Djokovic tickt die Uhr: Um an dem am kommenden Montag beginnenden Grand-Slam-Turnier teilnehmen zu können, muss er sich Medienberichten zufolge bis Dienstag angemeldet haben.

Australiens Regierungschef Scott Morrison hatte die Verweigerung der Einreise in der vergangenen Woche gerechtfertigt. "Es gibt keine Sonderfälle, Regeln sind Regeln", hatte er erklärt. Die Regierung werde weiter "die richtigen Entscheidungen treffen, wenn es um die Sicherung der australischen Grenzen in Bezug auf diese Pandemie geht". Eine kürzlich überstandene Infektion erfülle nicht die Kriterien für eine Ausnahme-Genehmigung.

Djokovic hat die Ausnahme-Genehmigung vom Bundesstaat Victoria erhalten. Im föderalen System Australiens können die Bundesstaaten Ausnahmen bei der Einreise in ihr Hoheitsgebiet gewähren. Die Bundesregierung kontrolliert aber die Außengrenzen und kann Ausnahmen anfechten. Bundesregierung und Bundesstaat sind sich keineswegs einig: Seit längerem gibt es Streit über den Kurs in der Corona-Politik zwischen dem konservativen Morrison und der Mitte-Links-Regierung Victorias.