Gericht will Fragen zu Urlaubsverfall EU-rechtlich klären lassen

ERFURT (dpa-AFX) - Zur Klärung von Fragen zum Verfall von Urlaubsansprüchen hat sich das Bundesarbeitsgericht an den Europäischen Gerichtshof gewandt. Die Richter wollen Luxemburg um eine Einordnung nach Unionsrecht bitten, wenn dabei eine längere Krankheit von Arbeitnehmern eine Rolle spielt, sagte ein Sprecher des Bundesarbeitsgerichts am Dienstag.

Die Erfurter Richter müssen sich mit zwei Verfahren aus Hessen und Nordrhein-Westfalen beschäftigen, bei denen Arbeitnehmer jeweils darauf pochen, dass ihnen aus teils schon länger zurückliegenden Arbeitsjahren noch Urlaubsansprüche zustehe. Dabei handelt es sich um Jahre, in Laufe derer die Arbeitnehmer längere Zeit krank waren.

Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem vergangenen Jahr, wonach Arbeitgeber ihre Beschäftigten auffordern müssen, noch nicht beantragten Urlaub zu nehmen mit dem Hinweis, dass der Anspruch sonst erlischt. Kommen Arbeitgeber dieser Informationspflicht nicht nach, kann der Urlaub auch später noch geltend gemacht werden.

In den beiden Fällen muss laut Sprecher nun geklärt werden, ob die Arbeitgeber es versäumt haben, über den möglichen Verfall des Urlaubs rechtzeitig zu informieren. Denn, so die Überlegung, wären die Mitarbeiter früh genug in Kenntnis worden, hätten sie die Urlaubstage möglicherweise noch in Anspruch genommen, bevor sie krank wurden./maf/DP/jha