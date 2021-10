GERRESHEIMER - Aktie im Abwärtssog

Gerresheimer AG - WKN: A0LD6E - ISIN: DE000A0LD6E6 - Kurs: 84,400 € (XETRA)

Die Anteile des Verpackungsspezialisten Gerresheimer hatten sich innerhalb der mittelfristigen Seitwärtsspanne zuletzt im April aufgemacht, das Allzeithoch bei 103,70 EUR anzusteuern. Doch dieser Anstieg brach im Juli in sich zusammen und konnte erst im Bereich von 83,00 EUR gekontert werden. Doch die flaggenförmige Aufwärtsbewegung, die diesem Kurseinbruch im August folgte, legte bereits nahe, dass sich dieser Kursrutsch bis 87,75 und darunter bis 83,55 EUR fortsetzen dürfte.

Zentrale Unterstützung dürfte attackiert werden

Allerdings konnte auch diese Unterstützung den dann einsetzenden Einbruch nicht aufhalten und die Gerresheimer-Aktie fiel schon fast an das Apriltief bei 81,30 EUR zurück. Nach einem kurzen Aufbäumen wird dieser Bereich aktuell wieder angelaufen und könnte bei einem Bruch der Haltemarke bei 83,55 EUR erreicht werden. Sollte die Aktie von Gerresheimer dann auch unter 81,30 EUR fallen, käme es zum Angriff auf die zentrale Unterstützung bei 80,25 EUR. Hier könnte eine starke Gegenbewegung folgen. Sollte die Marke dagegen unterschritten werden, dürfte sich Abwärtstrend zunächst bis 77,00 EUR und darunter bis 74,80 EUR ausdehnen.

Aus der aktuellen Gefahrenzone hätte sich der Wert erst bei einem Anstieg über 86,60 EUR befreit und könnte dann eine leichte Erholung bis 89,00 EUR starten.

Gerresheimer Chartanalyse (Tageschart)

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)