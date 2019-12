GERRESHEIMER - Auf dem Weg zur oberen Rangegrenze

Gerresheimer AG - WKN: A0LD6E - ISIN: DE000A0LD6E6 - Kurs: 68,700 € (XETRA)

Erfolgreiches Investment kann zum Geduldsspiel werden. Anleger in der Gerresheimer-Aktie dürften dies in den letzten Jahren deutlich zu spüren bekommen haben. Der letzte Bullenmarkt endete bereits vor gut vier Jahren mit einem Hoch bei 76,62 EUR. Seitdem steht der Aktienkurs zwar nicht still und glücklicherweise blieb ein großer Bärenmarkt in den letzten Jahren aus, einfach war es für Anleger trotzdem nicht. Zeitweise korrigierte die Aktie deutlich und fiel dabei sogar bis auf 51,10 EUR zurück, nur um langfristig in einer Range zu verharren. Im Schwerpunkt bewegten sich die Kurse dabei zwischen ca. 78 EUR und 60 EUR seitwärts.

Unabhängig, sicher und auf Wunsch bei mehreren Brokern gleichzeitig traden. Funktioniert. Via Guidants. Zur Trading-Plattform

Innerhalb dieser Konsolidierungszone engte sich der Bewegungsspielraum in den letzten Monaten etwas ein. Die untere Unterstützung war bei 63 EUR zu finden und der momentane Widerstandsbereich begann bereits ab 74,80 EUR. Diesen könnte man aktuell auch ansteuern, nachdem es im Dezember zu einem Test der unteren Supportzone gekommen ist.

Bei diesem Test drehte der Kurs bereits etwas oberhalb von 63 EUR nach oben ab. Sofern es jetzt nicht mehr zu einem neuen Tief kommt, ist darin eine gewisse Stärke zu sehen. Ob diese Stärke jedoch ausreicht, endlich für einen neuen Trend im neuen Jahr zu sorgen, wird man sehen müssen. Als erstes sollten sich die Käufer darum kümmern, den oberen Widerstandsbereich ab 74,80 EUR zu erreichen, denn auf der anderen Seite kann weder ein doch noch stattfindender Test von 63 EUR und auch kein Ausbruch darunter ausgeschlossen werden. In letzterem Fall wäre mit Abgaben auf 60 EUR zu rechnen. Größeres Abwärtspotenzial ergibt sich jedoch erst unterhalb dessen.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Gerresheimer Aktie

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)