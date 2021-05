GERRESHEIMER - Ausbruchsversuch läuft

Gerresheimer AG - WKN: A0LD6E - ISIN: DE000A0LD6E6 - Kurs: 92,400 € (XETRA)

Die Gerresheimer-Aktie markierte am 16. November 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 103,70 EUR. Danach kam es zu einer Korrektur innerhalb eines Trendkanals, das zu einem Tief bei 81,30 EUR führte.

Seit diesem Tief vom 08. April 2021 zieht der Aktienkurs wieder an. Am 17. Mai 2021 kam es erstmals zu einem Tagesschlusskurs über dem Abwärtstrend seit November. Seitdem versucht sich der Wert über diesem Abwärtstrend zu etablieren. Dieser Trend verläuft heute bei ca. 91,34 EUR. Bei 90,95 EUR bis 90,10 EUR liegt noch eine wichtige Unterstützungszone.

Kaufwelle deutet sich an

Die Gerresheimer-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen wieder anziehen und in Richtung des Allzeithochs bei 103,70 EUR ansteigen. Sollte die Aktie allerdings unter die Unterstützungszone, also unter 90,95 EUR abfallen, dann könnte der Wert wieder unter Druck geraten. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 81,30 EUR kommen.

Gerresheimer-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)