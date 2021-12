Gerresheimer entwickelt Medikamentenpumpe für US-Biotech-Konzern

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Erfolg für Gerresheimer : Der MDax -Konzern hat von einem "bekannten" US-Biotech-Konzern einen Auftrag zur Entwicklung einer Medikamentenpumpe erhalten. Zunächst finanziere der Kunde die Pumpenentwicklung, wie der Düsseldorfer MDax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Name des US-Unternehmens wurde nicht genannt. Nach der Markteinführung werde Gerresheimer die Pumpe dann für den US-Partner produzieren. Zielmärkte seien dann die USA und Kanada. Der Auftrag ist ein wichtiger Schritt für den mit Abstand kleinsten Geschäftsbereich Advanced Technology. Gerresheimer baut den noch jungen Bereich rund um den 2018 übernommenen Mikropumpen-Hersteller Sensile Medical auf. Die Gerresheimer-Papiere bauten ihre Kursgewinne am Donnerstagvormittag auf zuletzt ein Prozent aus.

Gerresheimer sieht die junge Sparte als Innovationstreiber. Zuletzt profitierte die Umsatzentwicklung hier vor allem vom Verkauf von Mikropumpensystemen zur Behandlung der degenerativen Nervenkrankheit Parkinson./mis/stk