GERRESHEIMER - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen?

Gerresheimer AG - WKN: A0LD6E - ISIN: DE000A0LD6E6 - Kurs: 98,100 € (XETRA)

Gerresheimer erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von 377 Mio. EUR (VJ: 362,9 Mio. EUR, Analystenprognose: 374,3 Mio. EUR), ein Ebitda (bereinigt) von 81,9 Mio. EUR (VJ: 84,2 Mio. EUR, Prognose: 81,7 Mio. EUR) und einen Nettogewinn (bereinigt) von 40,8 Mio. EUR (VJ: 37,7 Mio. EUR).

Nach dem Allzeithoch vom 16. November 2020 bei 103,70 EUR fiel die Aktie in einem Trendkanal bis 08. April 2021 auf ein Tief bei 81,30 EUR.

Seit diesem Tief bestimmen die Bullen wieder die Richtung. Von Mitte Mai an pendelte der Wert mehrere Wochen um den Abwärtstrend seit November. Am 07. Juni gelang endgültig der Ausbruch. Seitdem kletterte die Aktie bis auf ein Hoch bei 99,40 EUR. In den letzten Tagen kam es zu leichten Gewinnmitnahmen. Dabei behauptet sich die Aktie des Anbieters von Verpackungs- und Systemlösungen aus Glas und Kunststoff über der Unterstützung bei 96,00 EUR.

Im vorbörsliche Handel wird die Aktie um 8.23 Uhr auf Tradegate bei 98,15 EUR und damit 0,05 EUR über dem gestrigen Xetra-Schlusskurs gehandelt. Die aktuellen Zahlen lösen also noch keine Reaktion aus.

Kaufwelle könnte weitergehen

Solange die Gerresheimer-Aktie per Tagesschlusskurs über 96,00 EUR notiert, besteht eine gute Chance auf einen Anstieg an das Allzeithoch bei 103,70 EUR. Gelingt ein Ausbruch über dieses Hoch, wäre Platz für einen weiteren Anstieg in Richtung 117-118 EUR. Sollte der Wert allerdings unter den EMA 50 bei 92,78 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Ein Rückfall in Richtung 81,30 EUR wäre dann nicht ausgeschlossen.

