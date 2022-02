Gerresheimer will eine konstante Dividende ausschütten

Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie ausbezahlen. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorjahr unverändert. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 72,35 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 1,73 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 8. Juni 2022 statt. Die Ausschüttungsquote liegt mit rund 30 Prozent am oberen Ende der Ausschüttungsspanne von 20 bis 30 Prozent.

Gerresheimer hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2021 (30. November 2021) um 5,6 Prozent (organisch um 7,4 Prozent) auf knapp 1,5 Mrd. Euro gesteigert, wie der Düsseldorfer Konzern am Donnerstag mitteilte. Im Kerngeschäft betrug der organische Umsatzanstieg 7,6 Prozent. Das Adjusted EBITDA betrug 306,3 Mio. Euro (Vorjahr: 310,1 Mio. Euro). Die Adjusted EBITDA-Marge lag bei 20,4 Prozent (Vorjahr: 21,9 Prozent). Das bereinigte Konzernergebnis stieg um 7,6 Prozent auf 133,1 Mio. Euro.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie ein organisches Wachstum des Adjusted EBITDA im ebenfalls hohen einstelligen Prozentbereich. Der im MDAX gelistete Konzern produziert mit rund 10.400 Mitarbeitern Spezialprodukte aus Glas und Kunststoff für die Pharma- und HealthCare-Industrie.

