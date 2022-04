GESAMT-ROUNDUP 3: Neue Sanktionen gegen Russland - Auch Putins Töchter auf Liste

(Neu: Weitere Details)

BRÜSSEL/KIEW (dpa-AFX) - Nach der Ermordung Hunderter Zivilisten in der Ukraine und der weltweiten Empörung über schockierende Kriegsgräuel erhöht der Westen den Druck auf Russland. Die USA verhängten am Mittwoch neue Sanktionen, die erstmals auch die beiden Töchter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ins Visier nehmen. Auch die EU will die beiden Frauen auf ihre Sanktionsliste setzen, wie EU-Diplomaten bestätigten. Dies sei Teil des geplanten fünften EU-Sanktionspakets, das an diesem Donnerstag beschlossen werden soll und auch ein Importverbot für russische Kohle enthält. In der EU wird nach dem Vorschlag für ein Embargo von Kohle-Importen auch über einen Lieferstopp für Öl und Gas diskutiert.

Auslöser ist die Entdeckung von Kriegsverbrechen in der Umgebung der Hauptstadt Kiew nach dem Abzug russischer Truppen. Vor allem die Bilder von teils gefesselten Leichen auf den Straßen des Vororts Butscha sorgen für Entsetzen. Die Ukraine macht russische Truppen für die Gräueltaten an den Bewohnern verantwortlich. Moskau bestreitet das und spricht von einer Inszenierung, aber ohne Beweise vorzulegen.

Inzwischen verdichten sich Hinweise auf eine bevorstehende russische Großoffensive im Osten. Die Regierung in Kiew rief Menschen in den Gebieten Luhansk, Donezk und Charkiw zur Flucht auf. "Bringen Sie sich in Sicherheit, solange es diese Möglichkeit noch gibt", sagte die Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk. Auch im Süden wird weiter heftig gekämpft: Die Stadtverwaltung der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol, die teilweise schon von russischen Truppen eingenommen wurde, geht von inzwischen Zehntausenden getöteten Zivilisten aus.

Bundesregierung: Russische Truppen haben Gräuel verübt

Nach Erkenntnissen der Bundesregierung sind russische Truppen für die Gräueltaten in Butscha verantwortlich. Eine Auswertung von Satellitenbildern zeige, dass Leichen mindestens seit dem 10. März auf einer Straße gelegen hätten, sagte Sprecher Steffen Hebestreit. Die "New York Times" veröffentlichte von ihr verifizierte Videoaufnahmen, die tödliche Schüsse russischer Soldaten auf einen Zivilisten in Butscha belegen sollen. Das ukrainische Video stamme von Ende Februar, kurz nach Russlands Angriff, hieß es. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach mit Blick auf Butscha von Kriegsverbrechen.

Erst Kohle, dann Öl und sogar Gas?

Die EU-Kommission schlägt vor, Kohle-Lieferungen aus Russland zu verbieten. Über die Maßnahme müssen die EU-Staaten einstimmig entscheiden. Vorgesehen ist derzeit, dass es für das Importverbot eine dreimonatige Übergangsfrist gibt, in denen Lieferungen noch möglich sein sollen. Litauen hält das Paket für unzureichend. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte aber bereits, er denke, "dass Maßnahmen zu Öl oder sogar Gas früher oder später gebraucht werden."

Die EU hat nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell seit Kriegsbeginn Russland für Energieimporte 35 Milliarden Euro gezahlt. Hingegen habe man der Ukraine nur eine Milliarde Euro für Waffen und Militär-Ausrüstung gewährt. Ein Einfuhrstopp für Gas wäre aus Sicht von EU-Parlamentsvizepräsidentin Katarina Barley schwierig. Damit hätte nicht nur Deutschland ein Problem, sondern auch andere Länder.

Kanzler Olaf Scholz sagte, das neue Sanktionspaket werde "noch einmal präzise dazu beitragen, dass Russland die Folgen dieses Krieges spüre, auch um zu erreichen, dass es den Krieg beende. Er betonte das Ziel, die Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu reduzieren: "Diese Abhängigkeiten sind über Jahrzehnte gewachsen, und sie lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen beenden."

US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen Russland

Die neuen US-Sanktionen gegen Russland richten sich gegen die große russische Sberbank und die von Oligarchen gegründete Alfa-Bank. Die US-Regierung verbietet auch neue Investitionen in Russland durch US-Personen. Von Sanktionen betroffen sind zudem die Frau und die Tochter von Außenminister Sergej Lawrow, der frühere russische Staatschef Dmitri Medwedew sowie Premierminister Michail Mischustin. Auch russische Staatsunternehmen werden einbezogen.

US-Präsident Joe Biden warf Russland erneut "massive Kriegsverbrechen" vor. Russlands Eliten und Oligarchen hätten eine "unglaubliche Menge Geld gestohlen". Diese Oligarchen und ihre Familienmitglieder dürften ihr Vermögen in Europa und in den Vereinigten Staaten nicht behalten.

Auch die britische Regierung verhängte weitere Sanktionen. Wie das Außenministerin in London mitteilte, wird das Kapital der Sberbank sowie der Credit Bank of Moscow eingefroren. Britische Investitionen in Russland sollen untersagt werden. Die Regierung bekräftigte auch ihre Pläne, den Import von russischer Kohle und russischem Öl Ende dieses Jahres auslaufen zu lassen.

Nato-Generalsekretär: Krieg in der Ukraine könnte noch Jahre dauern

Die Nato rechnet mit einem noch lange anhaltenden Krieg. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Putin seine Ambitionen aufgegeben habe, die komplette Ukraine zu kontrollieren, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg. Man müsse sich bewusst darüber werden, dass der Krieg noch "viele Monate oder sogar Jahre" andauern könne. Den Rückzug russischer Truppen aus dem Norden der Ukraine erklärte Stoltenberg mit einer nach Nato-Erkenntnissen geplanten Großoffensive im Osten. Die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew über ein Ende der Kampfhandlungen gehen nach russischen Angaben weiter.

Mariupols Bürgermeister: Russen verbrennen Leichen in Krematorien

Der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Bojtschenko, warf Russland vor, zur Vertuschung von Verbrechen Leichen in mobilen Krematorien zu verbrennen. Mit dieser Praxis sollten Spuren verwischt werden, teilte die Stadtverwaltung per Telegram mit. Bojtschenko zufolge wurden knapp 90 Prozent der städtischen Infrastruktur zerstört.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes wurden seit Kriegsbeginn am 24. Februar mindestens 1 563 Zivilisten getötet. Das Amt bekräftigte, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher seien. Nach wie vor treibt der Krieg auch viele Ukrainer aus dem Land - laut der UN-Behörde haben rund 4,3 der ehemals 44 Millionen Einwohner die Ukraine verlassen. In Polen sind 2,52 Millionen Flüchtlinge angekommen. Die jüngste offizielle Zahl für Deutschland: 313 209./sl/vsr/DP/zb