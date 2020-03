GESAMT-ROUNDUP: Regierung schnürt Milliarden-Hilfspaket - Merkel in Quarantäne

BERLIN (dpa-AFX) - Im Eiltempo hat das Bundeskabinett am Montag die Milliardenhilfen für Wirtschaft und Bürger zur Bewältigung der Corona-Krise auf den Weg gebracht. Ungewöhnlich war schon der Wochentag, denn die Ministerrunde tagt eigentlich immer mittwochs. Noch ungewöhnlicher war, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Kabinett vom Telefon aus leitete - sie ist selbst in Quarantäne. Am Nachmittag erhält sie die gute Nachricht, dass ein erster Corona-Test negativ ausgefallen ist.

KABINETT VERABSCHIEDET HILFSPAKET

Mit einem beispiellosen Hilfspaket unterstützt der Bund Familien, Mieter, Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmen in der Corona-Krise. Das Kabinett beschloss gleich mehrere große Schutzschirme und umfangreiche Rechtsänderungen. Dazu wurde ein Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung von rund 156 Milliarden Euro verabschiedet. Nach sechs Jahren ohne neue Schulden ist die Schwarze Null damit passé. Damit die Hilfen rasch ankommen, soll im Schnellverfahren der Bundestag bereits am Mittwoch und der Bundesrat am Freitag den Maßnahmen zustimmen.

Das Hilfspaket umfasst viele Bereiche: Kleine Firmen und Solo-Selbstständige wie Künstler und Pfleger sollen über drei Monate direkte Zuschüsse von bis zu 15 000 Euro bekommen. Über einen Stabilisierungsfonds sollen Großunternehmen mit Kapital gestärkt werden, der Staat soll sich notfalls auch an den Firmen beteiligen können. Außerdem sollen Vermieter ihren Mietern nicht mehr kündigen dürfen, wenn diese wegen der Corona-Krise säumig werden. Erweiterte Regelungen zur Kurzarbeit soll es Unternehmen ermöglichen, ihre Beschäftigten leichter zu halten.

KANZLERIN MERKEL IN QUARANTÄNE

Das hat es in der bundesdeutschen Geschichte noch nicht gegeben. Kanzlerin Angela Merkel leitete das Kabinett von zuhause aus per Telefon. Der Grund: Sie hat sich in häusliche Quarantäne begeben, nachdem ein Arzt, bei dem sie sich am Freitag impfen ließ, positiv auf Corona getestet worden war. Merkel machte am Montag selbst einen Test - am Nachmittag kam Entwarnung: Das Ergebnis war negativ. Weitere Tests sollen folgen. "Der Bundeskanzlerin geht es gut", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Sie macht ihre Arbeit eben vorläufig von zu Hause aus."

VERSTIMMUNGEN ZWISCHEN DEN LÄNDERN

Nach dem Bund-Länder-Beschluss zu Kontaktverboten verteidigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das Ausscheren seines Landes. Das sei eine "sehr kleine Sache", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Die Betroffenheit der Länder sei unterschiedlich. Er habe schon am Freitag über Ausgangsbeschränkungen entschieden, das sei eine angemessene und notwendige Entscheidung gewesen. Bund und Länder hatten am Sonntag ein Kontaktverbot beschlossen: Ansammlungen von mehr als zwei Personen werden mit wenigen Ausnahmen verboten. Bei den Bund-Länder-Beratungen gab es Unmut über das Vorpreschen Söders. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) wandte sich am Montag im Deutschlandfunk allgemein gegen "Machtspiele und Schaulaufen in so einer Situation".

STEIGENDE INFEKTIONS- UND TODESZAHLEN

In Deutschland sind bislang mehr als 27 700 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit mehr als 8200 sowie Bayern mit mehr als 5700 und Baden-Württemberg mit mehr als 4300 Fällen. Mehr als 115 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Zwei weitere Deutsche starben nach Auskunft des Robert Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten. Weltweit haben sich bereits mehr als 350 000 Menschen infiziert, fast 15 400 Menschen starben, wie Wissenschaftler der US-Universität Johns Hopkins am Montag mitteilten.

KONTAKTVERBOTE UND KONTROLLEN

Nach den weiteren drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens ziehen Behörden in Deutschland eine erste positive Bilanz. Viele Menschen hielten sich mittlerweile an die Auflagen, hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag in den Ländern. Eine Sprecherin der Polizeidirektion Oldenburg in Niedersachsen sagte: "Die Straßen sind deutlich leerer und die Menschen halten auch beim Spazierengehen Abstand." Im Saarland sagte ein Polizeisprecher zur dort bereits seit dem Samstag geltenden Ausgangsbeschränkung: "Sie wird im Großen und Ganzen eingehalten." Seit Montag sind vor allem Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit verboten - Ausnahmen gelten für Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Wer sich nicht an die Regeln hält, dem drohen Strafen.

RÜCKHOLAKTION FÜR DEUTSCHE IM AUSLAND

Die Bundesregierung hat gemeinsam mit Reiseveranstaltern und der Lufthansa inzwischen rund 120 000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandete Deutsche zurückgeholt. "Wir haben den Rückfluss aus den Haupturlaubsgebieten weitestgehend abgeschlossen und widmen uns jetzt ganz besonders Ländern auch in weiterer Entfernung", sagte Außenminister Heiko Maas am Montag nach einer Videoschalte mit seinen EU-Amtskollegen. Es sei davon auszugehen, dass es bei der Aktion um mehr als 200 000 Deutsche im Ausland gehe. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte nach der Schalte in Brüssel: "Unsere Priorität ist jetzt, diese Menschen nach Hause zu bringen."

SCHLECHTE AUSSICHTEN FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEITSMARKT

Die Coronavirus-Krise könnte Deutschland nach Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts mehr als eine halbe Billion Euro und mehr als eine Million Jobs kosten. "Die Kosten werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag. Statt eines leichten Wachstums wird die Wirtschaft demnach deutlich schrumpfen. Der Unterschied könnte je nach Szenario 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte betragen. "Das entspricht Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro", sagte Fuest. Auch am Arbeitsmarkt werde es zu "massiven Verwerfungen" kommen. Bis zu 1,8 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs könnten abgebaut werden, mehr als 6 Millionen Menschen von Kurzarbeit betroffen sein.

HILFSPROGRAMME RUND UM DEN GLOBUS

Auch die US-Notenbank Fed stemmt sich mit aller Macht gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Nach starken Zinssenkungen und einem großen Anleihekaufprogramm kündigte sie am Montag in Washington weitere Maßnahmen an. Zum einen erklärt sich die Federal Reserve jetzt bereit, unbegrenzt Staatsanleihen und bestimmte, mit Hypotheken besicherte Wertpapiere zu kaufen, soweit dies für das ordnungsgemäße Funktionieren von Finanzmärkten und Geldpolitik erforderlich sei. Zum anderen legt sie mehrere Kreditprogramme auf, mit denen vor allem die amerikanischen Unternehmen und Haushalte gestützt werden sollen. In Australien billigte das Parlament zwei Hilfspakete im Gesamtwert von 83,6 Milliarden Australischen Dollar (rund 45 Mrd Euro). Zusätzlich legt die Regierung 40 Milliarden Dollar für dringende und unvorhersehbare Ausgaben in Verbindung mit der Ausbreitung des Coronavirus zur Seite.

VERSCHIEBUNG DER OLYMPISCHEN SPIELE MÖGLICH

Japan reagiert auf die weltweite Kritik gegen eine planmäßige Ausrichtung der Olympischen Spiele in Tokio und hält nun eine Verschiebung für denkbar. "Wir sind nicht so blöd, die Olympischen Spiele wie geplant auszutragen", sagte Yoshiro Mori, der Präsident des Organisationskomitees von Tokio, am Montag. Auch Premierminister Shinzo Abe sprach von einer Verschiebung: "Es ist schwierig, Spiele unter diesen Umständen abzuhalten, wir müssen über eine Verschiebung entscheiden, wobei die Gesundheit der Athleten oberste Priorität hat." Die endgültige Entscheidung aber liege beim Internationale Olympische Komitee, das sich dafür eine Frist von vier Wochen gesetzt hat. IOC-Präsident Thomas Bach wandte sich in einer persönlichen E-Mail an die Athletinnen und Athleten in aller Welt: "Menschenleben haben Vorrang vor allem, auch vor der Durchführung der Spiele. Das IOC will Teil dieser Lösung sein", schrieb er./sk/DP/jha