Geschäfts- und Konsumklima in Italien brechen wegen Virus ein

Rom (Reuters) - Die Corona-Krise drückt die Stimmung von Managern und Verbrauchern in Italien tief in den Keller.

Das Barometer für das Geschäftsklima fiel im März von 97,8 auf 81,7 Punkte, wie das Statistikamt Istat am Freitag unter Berufung auf seine monatliche Umfrage mitteilte. Das ist der schlechteste Wert seit Juni 2013. Das Barometer für das Konsumklima brach von 110,9 auf 101,0 Punkte ein, den niedrigsten Stand seit Anfang 2015. Italien ist besonders schwer vom Corona-Ausbruch betroffen. Bislang wurden mehr als 8000 Todesopfer registriert - so viele wie in keinem anderen Land.

Die Ökonomen der Investmentbank Goldman Sachs sagen der nach Deutschland und Frankreich drittgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone eine schwere Rezession voraus. Demnach wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 11,6 Prozent einbrechen. Das in Bologna ansässige Institut Prometeia ist nicht ganz so pessimistisch: Es erwartet einen Einbruch um 6,5 Prozent. Die Staatsverschuldung dürfte dabei auf 150 Prozent des BIP steigen von derzeit 136 Prozent - wegen Steuerausfällen und Mehrausgaben durch Konjunkturpakete. Die EU-Verträge sehen eine Obergrenze von 60 Prozent vor. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer rechnet nach eigener Auskunft nicht damit, dass Italien nach dem Ende der Krise die Staatsschuldenquote nennenswert drücken wird.

Italien hat alle nicht versorgungsrelevanten Fabriken und Unternehmen dichtgemacht. Bis auf die Betriebe, die für die Lieferketten als unerlässlich gelten, müssen alle Unternehmen bis zum 3. April ihre Produktion stoppen und schließen. Supermärkte, Apotheken, Post-Dienste und Banken sollen weiterhin geöffnet bleiben.