Geschäftsklima für Frankreich auf höchstem Stand seit drei Jahren

Paris (Reuters) - Die Stimmung der französischen Wirtschaft ist im Zuge von Corona-Lockerungen so gut wie seit April 2018 nicht mehr.

Das Barometer für das Geschäftsklima stieg im Mai um zwölf Punkte zum Vormonat auf 108 Zähler, wie das nationale Statistikamt Insee am Mittwoch mitteilte. Die Stimmung hellte sich quer durch die Branchen auf - von der Industrie über die Dienstleister bis zum Einzelhandel. In Frankreich durften viele Geschäfte und Restaurants am 19. Mai wieder öffnen.

Die französische Wirtschaft hat Anfang 2021 um 0,4 Prozent zugelegt, während die deutsche im ersten Quartal noch um 1,8 Prozent schrumpfte. Die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen in Deutschland kletterte allerdings wegen Impffortschritten in der Corona-Pandemie auf das höchste Niveau seit zwei Jahren. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Mai auf 99,2 Punkte von 96,6 Zählern im April, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9000 Managern mitgeteilt hatte.