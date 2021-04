Geschäftsklima im Euro-Raum bessert sich unerwartet kräftig

Brüssel (Reuters) - Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich überraschend deutlich aufgehellt.

Das hierfür ermittelte Barometer legte im April um 9,4 Zähler auf 110,3 Punkte zu, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 102,2 Punkte gerechnet. Der Optimismus zog branchenübergreifend an - bei Dienstleistern und in der Industrie. Auch die Verbraucherstimmung hellte sich auf. Die Zuversicht dürfte auch auf der Hoffnung beruhen, dass die Impfkampagnen in den Euro-Ländern zunehmend an Fahrt gewinnen und somit Lockerungen der Corona-Einschränkungen möglich werden. Dies wiederum sollte die Konjunktur weiter anschieben.