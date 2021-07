Geschäftsklima im Euro-Raum klettert auf Rekordhoch

Brüssel (Reuters) - Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone ist angesichts der weitgehenden Aufhebung von Corona-Beschränkungen so gut wie noch nie.

Das hierfür ermittelte Barometer legte im Juli um 1,1 auf 119,0 Punkte zu, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Das ist der höchste Stand seit Umfragebeginn 1985. "Im Vergleich zu den vergangenen Monaten fiel die jüngste Verbesserung viel schwächer aus, was darauf hindeutet, dass sich der Indikator seinem Höchststand nähert", betonte die Europäische Kommission.

Die gute Stimmung in der Wirtschaft signalisiert eine kräftige Konjunkturerholung in diesem Jahr. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat gerade erst seine Wachstumsprognose für die Euro-Zone von 4,4 auf 4,6 Prozent angehoben. Für 2022 sagt er ein Plus von 4,3 Prozent voraus.

Insbesondere bei den Dienstleistern und in der Industrie besserte sich die Stimmung angesichts der Lockerungsmaßnahmen in der Pandemie. So können Gaststätten wieder Kunden bewirten, auch wird wieder gereist. Der Optimismus nahm vor allem in Frankreich, Italien und Spanien deutlich zu, etwas weniger kräftig in Deutschland.