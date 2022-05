Geschäftsklima im Euroraum trübt sich merklich ein

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich im April angesichts des Ukraine-Kriegs, einer rekordhohen Inflation und der Corona-Krise beim wichtigen Handelspartner China eingetrübt.

Das Barometer fiel um 1,7 auf 105,0 Punkte, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. EU-weit trübte sich die Stimmung in fast allen Bereichen ein - von der Industrie über den Einzelhandel und den Bau bis hin zur Verbraucherlaune. Lediglich die Dienstleister konnten sich dem Abwärtstrend entziehen.

Von Staat zu Staat entwickelte sich die Wirtschaftsstimmung in unterschiedliche Richtung. In Spanien und Frankreich trübte sich das Geschäftsklima jeweils merklich ein, während es sich in Deutschland und den Niederlanden stabilisierte. Für Italien wurde sogar eine deutliche Verbesserung ermittelt.

Trotz Ukraine-Krieg und Lieferengpässen hat sich die Wirtschaft im Euroraum zu Jahresbeginn in der Wachstumszone gehalten. Das Bruttoinlandsprodukt legte zwischen Januar und März um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagt der Euro-Zone in diesem Jahr allerdings nur noch ein Wachstum von 2,8 Prozent voraus, nachdem er ursprünglich mit einem Plus von 3,9 Prozent gerechnet hatte.

Die europäische Wirtschaft wird durch weiter anhaltende Lieferkettenprobleme im Zuge der Corona-Krise beeinträchtigt - insbesondere durch Lockdown-Maßnahmen in China, wo wegen der Ausbreitung der besonders ansteckenden Omikron-Variante etwa die Finanzmetropole Shanghai abgeriegelt wurde. Zudem lastet die hohe Inflation auf der Konjunktur, die durch den Ukraine-Krieg weiter angefacht wurde und die Konsumlaune zusehends dämpft. Die Teuerungsrate im Euroraum stieg im April auf das Rekordhoch von 7,5 Prozent, was die Kaufkraft der Verbraucher dämpft.