Gesco will wieder eine Dividende ausschütten

Die Beteiligungsgesellschaft Gesco AG (ISIN: DE000A1K0201) will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 0,98 Euro je Aktie ausschütten. Im Vorjahr gingen die Aktionäre leer aus. Die Hauptversammlung findet am 24. August 2022 statt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 23,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,12 Prozent. Gesco bestätigte am Donnerstag mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts die am 9. März 2022 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021. Der Konzernumsatz stieg im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahreswert um 23 Prozent auf 488 Mio. Euro (Vorjahr: 397 Mio. Euro). Das Konzernjahresergebnis kletterte auf 26,9 Mio. Euro (Vorjahr: 5,8 Mio. Euro). Daraus errechnet sich ein Ergebnis je Aktie von 2,48 Euro (2020 aus fortgeführten Geschäftsbereichen: 0,54 Euro).

Gesco sei sehr gut in das Geschäftsjahr 2022 gestartet, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. Im Quartalsvergleich konnte nach vorläufigen Berechnungen der Umsatz um 23 Prozent auf 138 Mio. Euro gesteigert werden, während das Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) bei 8,8 Mio. Euro (Vorjahr: 4,0 Mio. Euro) lag. Der Vorstand rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz in einer Spanne von 565 – 585 Mio. Euro (2021: 488 Mio. Euro) und einem Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 28,0 – 30,5 Mio. Euro (2021: 26,9 Mio. Euro).

Gesco mit Sitz in Wuppertal erwirbt als Beteiligungsgesellschaft mittelständische Industrieunternehmen in der Prozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Die 1989 gegründete Gesellschaft ist seit dem 24. März 1998 börsennotiert.

Redaktion MyDividends.de