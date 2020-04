Gespräche der Euro-Finanzminister über Italien-Hilfen abgebrochen

Brüssel/Berlin (Reuters) - Trotz immenser Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie können sich die Euro-Finanzminister nicht auf Hilfen für Italien verständigen.

Die Verhandlungen seien nach über 16 Stunden und einer Nachtsitzung am Mittwochmorgen abgebrochen worden, teilte Eurogruppen-Chef Mario Centeno mit. Sie sollen nun am Donnerstag fortgesetzt werden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will am Vormittag Details nennen.

"In dieser schweren Stunde muss Europa eng zusammenstehen", schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. Gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire rief er alle Euro-Länder auf, sich einer Lösung trotz schwieriger Finanzfragen nicht zu verweigern und einen Kompromiss zu ermöglichen. Centeno twitterte, eine Vereinbarung sei nahe gewesen.