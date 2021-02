Gespräche über deutsche Beteiligung an Netzbetreiber Tennet stocken

Amsterdam (Reuters) - Die Verhandlungen über einen Einstieg Deutschlands beim niederländischen Stromnetzbetreiber Tennet liegen vorerst auf Eis.

Die Gespräche mit Deutschland würden zwar weitergeführt, man wolle aber jetzt auch mit anderen Investoren verhandeln, heißt es in einem Schreiben des niederländischen Finanzministers Wopke Hoekstra an das Parlament. Deutschland strebe eine Mehrheit an der deutschen Tochtergesellschaft des niederländischen Staatsunternehmens an, was man nicht akzeptieren wolle, heißt es in dem Schreiben. Zudem brauche die deutsche Tochter erst 2024 wieder Geld nachdem man zunächst davon ausgegangen war, dies sei schon Ende des Jahres der Fall.

Deutchland hat Interesse an Tennet, da die Stromnetze für die deutsche Energiewende von großer Bedeutung sind. Tennet transportiert den Strom von der Nordseeküste und den Offshore-Windrädern nach Süden. Dafür wollte Tennet rund 35 Milliarden Euro investieren. Es waren Zweifel aufgekommen, ob dies die Niederländer alleine stemmen könnten.