Gestiegene Energiekosten: Italien will eigene Gasproduktion erhöhen

ROM (dpa-AFX) - Italien will wegen der stark gestiegenen Energiepreise fast sechs Milliarden Euro an Hilfsgeldern bereitstellen und die landeseigene Gas-Förderung erhöhen. Die Gelder des Pakets aus verschiedenen Maßnahmen sollen im zweiten Quartal dieses Jahres den von hohen Energie-Rechnungen betroffenen Haushalten und Firmen zugutekommen, wie Finanzminister Daniele Franco am Freitagabend in Rom ankündigte. Für die Eingriffe wolle die Regierung nicht von ihrem aktuellen Haushaltsbudget abweichen, erläuterte Ministerpräsident Mario Draghi.

Außerdem plane Italien, seine Gasförderung auf fünf Milliarden Kubikmeter jährlich zu erhöhen, sagte der Minister für den ökologischen Übergang, Roberto Cingolani. Italien brauche derzeit etwa 70 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich, was das Land abhängig von Importen mache. Mit der Erhöhung der eigenen Produktion, vorwiegend im Raum Sizilien und der Adria-Region Marken, wolle man Gas zu günstigeren Preisen anbieten können./jon/DP/he