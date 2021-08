Gesundheits-App «Well» läutet Zukunft im Gesundheitswesen ein

Gesundheits-App «Well» läutet Zukunft im Gesundheitswesen einSchlieren, 24. August 2021 - Die neue, umfassende digitale Gesundheitsplattform der Schweiz ist startbereit: Die Gesundheits-App Well kann ab sofort in einer Erstversion in den App-Stores von Apple und Google Play zu Testzwecken heruntergeladen werden. Im Frühjahr 2022 wird die Well-Vollversion bereitstehen. Sie wird wesentlich dazu beitragen, den digitalen Zugang zu Gesundheits-Dienstleistungen für Patientinnen und Patienten zu vereinfachen und Prozesse im Gesundheitswesen effizienter zu gestalten.

