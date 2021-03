Gesundheitsminister entscheiden über Verteilung von Impfdosen

Berlin (Reuters) - Angesichts der geplanten Steigerung der Impfstoff-Lieferungen wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch deren Verteilung zwischen Impfzentren und Hausärzten regeln.

Dabei wollten sie festlegen, wie viele Impfdosen wohin geliefert werden sollen, erfuhr Reuters aus Bund-Länder-Verhandlungskreisen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte am Dienstag, dass dies gerade in der Anfangszeit nicht einfach zu klären sein werde. Kanzlerin Angela Merkel pochte unterdessen darauf, dass die Wirtschaftsverbände verstärkt ihre Belegschaften in den Betrieben testen. Dies sei unerlässlich für die beschlossene Öffnungsstrategie.

Während die Länder weiter die Beschlüsse zur Lockerung der Kontaktbeschränkungen der Ministerpräsidentenkonferenz umsetzten, meldete das Robert-Koch-Institut 4252 Neuinfektionen. Das sind 309 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel im Vergleich zum Vortag auf 67,5 von 68. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die regionalen Differenzen waren weiterhin sehr groß: Schleswig-Holstein hat eine Inzidenz von 45,4, Thüringen dagegen von 134,8. Das RKI meldete 255 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Die Zahl der in Krankenhäusern registrierten Corona-Intensivpatienten sank laut Vereinigung der Intensivmediziner leicht auf 2776 Pateinten.

Bayerns Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) plädierte mit Blick auf die steigenden Zahlen für vorsichtige Lockerungsschritte, damit man nicht in eine dritte Pandemie-Welle abgleitet. Dagegen kritisierte der Handelsverband HDE, dass die Öffnungen nicht weit genug gingen. Das Konzept "Click & Meet", das in Landkreisen und Städten mit Inzidenzen zwischen 50 und 100 möglich ist und einzelne angemeldete Kundenbesuch ermöglicht, komme bei vielen Händlern nicht gut an, teilte der HDE mit. Als neues Problem gilt in vielen Bundesländern, dass ein Flickenteppich an unterschiedlichen Öffnungen in Landkreisen und Städten je nach Infektionswerten ein Einkaufstourismus auslösen kann. So ist in einzelnen Bundesländern wie Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg in Landkreisen mit einer Inzidenz unter 50 der Einzelhandel wieder ganz geöffnet.

IMPFDOSENVERTEILUNG MUSS GEKLÄRT WERDEN

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und seine 16 Länder-Kollegen hätten sich bei ihrer Schalte am Montag darauf geeinigt, dass Hausärzte den Impfstoff über Apotheken und Großhandel beziehen sollen, hieß es in Bund-Länder-Kreisen. Sie müssen nun eine Obergrenze für die von Hausärzten zu bestellenden Impfdosen festlegen, weil ansonsten keine ausreichende Menge für die Impfzentren zur Verfügung steht. Einerseits sollen die Hausärzte das Impftempo massiv erhöhen. Andererseits erfordert die Verteilung der Impfdosen auf rund 60.000 Hausarzt-Praxen eine sehr große Menge an Präparaten. Auch die Impfzentren wollen aber ihre Kapazitäten angesichts der erwarteten Steigerung der Lieferungen ausbauen.

Spahn hatte nach Informationen von Reuters aus Verhandlungskreisen den Länder-Gesundheitsministern am Montag gesagt, dass er im zweiten Quartal Lieferungen von insgesamt mehr als 60 Millionen Impfdosen erwarte.