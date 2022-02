Gesundheitsminister für zügige Umsetzung der Teil-Impfpflicht

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Gesundheitsminister der Länder haben sich für die zügige Umsetzung der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht ausgesprochen. "Nach intensiven Beratungen der Gesundheitsminister und -ministerinnen mit dem Bund haben wir jetzt gemeinsam die Voraussetzungen für die praktikable Umsetzung des Bundesgesetzes geschaffen", sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Ministerin Petra Grimm-Benne (SPD), am Mittwoch laut einer Mitteilung. "Wir sehen in den kontinuierlichen Bund-Länder-Abstimmungen auf der Arbeitsebene eine gute Basis für eine zügige und rechtssichere Umsetzung", so Grimm-Benne. Demnach positionierte sich die GMK am Mittwoch entsprechend in einem Beschluss./wee/DP/he