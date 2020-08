Gesundheitsministerium kann keine Engpässe bei Corona-Tests erkennen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung macht ausreichend Corona-Testkapazitäten in Deutschland aus.

Aktuell gebe es 875.000 Tests pro Woche, bei einer Kapazität von 1,2 Millionen, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag in Berlin. Die Auslastungsgrenze sei entsprechend noch nicht erreicht. Tests wurden zuletzt deutlich ausgeweitet, an den Grenzen bei Reise-Rückkehrern, aber auch an Schulen, im Gesundheitsbereich oder in der Fleischindustrie.

Es gebe hier keinen Engpass, ergänzte der Ministeriumssprecher. Nur in Einzelfällen gebe es in Laboren vorübergehend Schwierigkeiten. Bundesweit könne davon aber keine Rede sein. Bund und Länder wollen nächste Woche Donnerstag über das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie beraten. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, sagte, die zuletzt deutlich höheren Neuinfektionszahlen seien beunruhigend.