Gesundheitsministerium - Nächste Impfstoff-Lieferungen am 8. Januar

Berlin (Reuters) - Nach Beschwerden mehrerer Bundesländer über ausbleibende Impfstoff-Lieferungen in der ersten Januar-Woche hat das Bundesgesundheitsministerium weitere Lieferungen zugesagt.

"Wir haben mit BioNTech vereinbaren können, dass die nächste Lieferung - wie ursprünglich geplant - doch bereits nächste Woche, am 8.1.21, erfolgen wird", erklärte das Ministerium am Mittwoch. Bislang seien wie geplant 1,3 Millionen Dosen des Impfstoffes von BioNTech und Pfizer geliefert worden. "Die heutige Lieferung deckt nach den Planungen von BioNTech auch die 1. Januarwoche ab." Nach Daten des Robert-Koch-Instituts sind in Deutschland bislang 78.000 Menschen geimpft worden.

Zuvor hatte unter anderem Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml beklagt, dass das Bundesland entegen der bisherigen Zusage in der ersten Januar-Woche voraussichtlich keine Impfstofflieferung erhalten werde. "Es ist für mich unverständlich, wie gerade bei derartig hohen Infektionszahlen eine komplette Lieferung einfach entfallen kann. Die eigentlich zugesagten Impfdosen waren in unseren Impfzentren bereits fest eingeplant", sagte Huml. Auch Brandenburg und Berlin kritisierten ausbleibende Lieferungen.

Nach dem 8. Januar werde die nächste Lieferung am 18. Januar erfolgen und ab dann vorerst wöchentlich montags, teilte das Gesundheitsministerium mit. "Dabei werden anfangs ca. 670.000 Dosen pro Woche geliefert." Für einen ausreichenden Impfschutz müssen zwei Dosen des Vakzins im Abstand von drei Wochen verabreicht werden.