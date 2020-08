Gewerkschaft erklärt Bau-Tarifrunde für gescheitert - Schlichter muss ran

Berlin (Reuters) - Die Tarifrunde für die rund 850.000 Beschäftigten der Baubranche geht in die Schlichtung.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) erklärte die Verhandlungen am Donnerstag für gescheitert und rief den Schlichter an. Gewerkschafts-Chef Robert Feiger warf den Arbeitgebern eine "Blockadehaltung" vor. Die Schlichtung unter der Leitung des Präsidenten des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, soll am 26. August starten. Zuvor waren die Verhandlungen nach drei ergebnislos verlaufenden Runden Ende Juni abgebrochen worden. Die IG BAU fordert für die Beschäftigten eine Lohnerhöhung von 6,8 Prozent – mindestens aber 230 Euro pro Monat, wovon gerade die unteren Lohngruppen profitieren sollen.

Die Tarifparteien haben mit Beginn der Schlichtung maximal 14 Tage Zeit, zu einem Ergebnis zu kommen. Erst danach endet die Friedenspflicht. Dann wären auch Streiks möglich.