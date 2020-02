Gewerkschaft fordert 6,8 Prozent mehr Lohn für Beschäftigte am Bau

Berlin (Reuters) - Die Einkommen der rund 850.000 Beschäftigten in der Bau-Branche sollen nach dem Willen der Gewerkschaft um 6,8 Prozent steigen.

Es gebe einen ungebrochenen Bauboom und die Auftragsbücher der Unternehmen seien voll, erklärte Carsten Burckhardt, Vorstandsmitglied der IG BAU und zugleich Verhandlungsführer. "Wenn der Bau wieder Konjunkturlokomotive ist, ist es nicht zu viel verlangt, dass die Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen diese Entwicklung in ihren Portemonnaies spüren." Zudem würden Fachkräfte oft in andere Branchen abwandern. Das liege auch an der oft viel besseren Bezahlung in anderen Wirtschaftszweigen.

Auftakt der Tarifverhandlungen ist am 19. März in Berlin.