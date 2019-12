Gewerkschaft: Streik bei der Lufthansa noch in diesem Jahr

Arbeitsniederlegung

Frankfurt/Main (dpa) - Die Kabinengewerkschaft Ufo bereitet Streiks in den nächsten Tagen bei der Lufthansa vor. Das geht aus einer Information an die Mitglieder hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Der Streik solle noch in diesem Jahr stattfinden, bestätigte ein Ufo-Sprecher. Die genauen Zeiten will Ufo am Freitagabend mitteilen.

- Mehr in Kürze! -