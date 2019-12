Gewerkschaft Ufo plant Streiks bei Lufthansa noch in diesem Jahr

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Angesichts des festgefahrenen Tarifstreits mit der Lufthansaplant die Flugbegleitergewerkschaft Ufo Streiks noch in diesem Jahr.

Details dazu sollten am Freitag bekannt gegeben werden, erklärte ein Ufo-Sprecher am Donnerstag. In dem Konflikt ist es bereits zu Streiks gekommen. Dabei waren mehr als tausend Flüge mit etwa 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen.