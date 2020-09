Gewerkschaft und Bahn verhandeln wieder über Tarif

BERLIN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn werden nach mehreren Tagen Pause an diesem Dienstag fortgesetzt. Zuletzt hatten sich das Unternehmen und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG aufeinanderzubewegt. Auf dem Tisch liegt nach Bahn-Angaben ein Vorschlag für ein Gesamtpaket mit "moderaten Lohnsteigerungen" und einem verbesserten Kündigungsschutz. Das Paket enthalte auch Leistungen für Wegezeiten und das Vermitteln von Wissen an Kollegen. Auch die Gewerkschaft sah Fortschritte in den Gesprächen, betonte jedoch, man sei noch lange nicht fertig.

Bei den Tarifverhandlungen geht es darum, wie sich angesichts hoher Verluste Personalkosten senken lassen. Die Bahn, der Bund und die Arbeitnehmerseite hatten im Mai jedoch vereinbart, die Einstellungsoffensive beim größten Staatskonzern fortzusetzen. Die Bahn hat 211 000 Beschäftigte in Deutschland./bf/DP/he