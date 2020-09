Gewerkschaft Verdi ruft bei der Deutschen Post zu Warnstreiks auf

Düsseldorf (Reuters) - Verdi will in den Tarifverhandlungen Druck auf die Deutsche Post machen.

Die Gewerkschaft rief daher die Beschäftigten für den heutigen Mittwoch zu Warnstreiks auf. Die Post habe auch in der zweiten Verhandlungsrunde am 3./4. September kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, hieß es zur Begründung. "Wir haben in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen den Eindruck gewonnen, dass die DP AG ihre Beschäftigten mit einer Entgelterhöhung von nur 1,5 Prozent für zwölf Monate abspeisen will", erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. Das sei eine Provokation. Immerhin habe der Konzern im Bereich Post und Paket den Gewinn im ersten Halbjahr um knapp 50 Prozent gesteigert. Verdi fordert für die 140.000 Tarifbeschäftigten eine lineare Erhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.