Gewerkschaften stellen Forderungen für öffentlichen Dienst vor

BERLIN (dpa-AFX) - Das Einkommen von rund zwei Millionen Tarifbeschäftigten und Beamten des öffentlichen Dienstes steht an diesem Donnerstag in Berlin im Zentrum. Die Gewerkschaften wollen ihre Tarifforderungen beschließen. Direkt verhandelt wird für mehr als 800 000 Tarifbeschäftigte der Bundesländer. Betroffen sind auch über eine Millionen Beamtinnen und Beamten und knapp 900 000 Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen. Verdi-Chef Frank Werneke und der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach wollen die Forderungen im Anschluss um 14.00 Uhr in Berlin verkünden. Die Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) sind für Oktober und November in Potsdam geplant./bw/DP/he