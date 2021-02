Gewinn der EZB im vergangenen Jahr geschrumpft

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im vergangenen Jahr unter anderem aufgrund geringerer Zinserträge aus Währungsreserven weniger Gewinn erzielt.

Der Überschuss habe 2020 um 722 Millionen Euro auf 1,64 Milliarden Euro abgenommen, teilten die Euro-Wächter am Donnerstag in Frankfurt mit. Allein die Nettozinserträge aus Währungsreserven gingen wegen geringerer Einnahmen aus dem Dollar-Portfolio um 578 Millionen Euro auf 474 Millionen Euro zurück. Die EZB schüttet ihren Gewinn vollständig an die 19 nationalen Notenbanken der Euro-Staaten aus. Auf die Bundesbank entfallen dabei rund 26 Prozent.

Die Währungshüter haben bereits Ende Januar 1,26 Milliarden Euro Gewinn an die Notenbanken der Euro-Länder verteilt. Die restlichen Gelder sollen an diesem Freitag ausgeschüttet werden.