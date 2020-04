Gewinn von JP Morgan bricht ein - Hohe Belastungen durch faule Kredite

New York (Reuters) - Die größte amerikanische Bank JP Morgan hat wegen der Corona-Krise viel Geld für faule Kredite zurückgestellt und einen Gewinneinbruch erlitten.

Das Ergebnis fiel im ersten Quartal auf 2,9 Milliarden Dollar von 9,2 Milliarden vor Jahresfrist, wie JP Morgan am Dienstag mitteilte. Damit schnitt die Bank deutlich schlechter ab als von Analysten erwartet. Wegen der Wahrscheinlichkeit einer schweren Rezession sei es nötig gewesen, 6,8 Milliarden Dollar für faule Kredite zurückzustellen, so dass sich die Kreditkosten insgesamt auf 8,3 Milliarden belaufen hätten, sagte Vorstandschef Jamie Dimon. "Der Konzern ist aus einer Position der Stärke in die Krise gegangen", sagte er. JP Morgan sei mit einer Kernkapitalquote von 11,5 Prozent und mehr als einer Billion Dollar an liquiden Mitteln gut gerüstet.