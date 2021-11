Gewinn von Online-Modehändler Zalando bricht wegen hoher Rabatte ein

- von Nadine Schimroszik

Berlin (Reuters) - Hohe Ausgaben für Rabatte angesichts wiedereröffneter Läden haben den Gewinn von Europas größtem Online-Modehändler Zalando fast verschlungen.

Im dritten Quartal fiel das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) auf 9,8 Millionen Euro nach 118,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Berliner Unternehmen, das erst kürzlich in den deutschen Leitindex Dax eingezogen ist, am Mittwoch mitteilte. Zalando-Finanzchef David Schröder begründete den Rückgang mit der "neuen Normalität", die durch wegfallende Corona-Beschränkungen entstehe. Die Marge von 0,4 Prozent sei mit Ergebnissen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 vergleichbar.

Der Umsatz kletterte hingegen - auch dank sechs neuer Märkte wie Kroatien und Estland - um 23,4 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Die Aktie gab trotzdem mehr als zwei Prozent nach. Zalando musste seine Kunden mit hohen Rabatten und viel Werbung zum Einkauf locken, auch weil laut Schröder der konkurrierende Einzelhandel seine Lagerbestände zum Teil mit sehr hohen Nachlässen losschlug. Zum anderen kauften Kunden im warmen September lieber noch Sommerkleidung und griffen weniger bei den teureren Herbst- und Winterkollektionen zu. Das vierte Quartal sei gut gestartet, sagte Schröder mit Blick auf die im Oktober gesunkenen Temperaturen.

Zalando gehört wie Asos und Boohoo aus Großbritannien sowie der rasant wachsende Konkurrent About You aus Hamburg zu den Profiteuren der Corona-Krise, in der viele Menschen angesichts geschlossener Läden erst damit begannen, online Kleidung und Kosmetik einzukaufen. Zalando zählt inzwischen 46,3 Millionen Kunden in 23 Ländern - innerhalb eines Jahres kamen elf Millionen hinzu. Nun müssen sich die Berliner einiges überlegen, um ihre Kunden bei der Stange zu halten. Dabei setzt Zalando vor allem auf das Plattform-Geschäft, bei dem andere Händler, Modemarken oder stationäre Läden ihre Waren über Zalando verkaufen können und dafür wie auch für Logistik-Dienstleistungen Geld zahlen. "Wir werden es unseren Partnern noch einfacher machen, über uns alle Märkte zu erreichen", kündigte Zalando-Co-Chef Robert Gentz an.

Zalando bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr. Demnach soll 2021 das Ebit am oberen Ende der Spanne zwischen 400 und 475 Millionen Euro liegen - in den ersten neun Monaten sind rund 260 Millionen Euro erzielt worden. Der Umsatz soll weiterhin maximal um 31 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro klettern. Mit Blick in die Zukunft versprach Schröder, Zalando werde keine Probleme haben, jährlich zwischen 20 und 25 Prozent zu wachsen. Zunächst drohten auch keine Lieferengpässe - die Lager seien gut gefüllt. Mit Start der Frühjahrs- und Sommersaison könne sich das allerdings ändern. Der britische Anbieter Next warnte am Mittwoch vor Lieferproblemen.