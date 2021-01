Gewinn von US-Bank Goldman Sachs deutlich über den Erwartungen

New York (Reuters) - Der weltweite Börsenboom hat der Investmentbank Goldman Sachs im vierten Quartal 2020 einen Gewinnsprung beschert.

Das Ergebnis schoss um 153 Prozent auf 4,36 Milliarden Dollar in die Höhe, wie Goldman Sachs am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit einem deutlich geringeren Anstieg gerechnet. Die Aktien legten im vorbörslichen Handel an der Wall Street um gut ein Prozent zu.

Wie die Rivalin JP Morgan profitierte Goldman Sachs von Oktober bis Dezember von Zuwächsen im Handel mit Aktien und Anleihen. Das für Banken lukrative Geschäft mit Börsengängen zog ebenfalls wieder an. Insgesamt stiegen die Erträge um 18 Prozent auf 11,74 Milliarden Dollar.