Gewinn von Wells Fargo bricht ein

Frankfurt (Reuters) - Die Corona-Krise hat der US-Großbank Wells Fargo einen Gewinneinbruch eingebrockt.

Wegen hoher Belastungen durch faule Kredite und Abschreibungen auf Wertpapiere schrumpfte das Ergebnis im ersten Quartal auf 653 Millionen Dollar von 5,9 Milliarden Dollar vor Jahresfrist, wie das Institut aus San Francisco am Dienstag mitteilte. Damit fiel der Gewinneinbruch noch stärker aus als beim Rivalen JP Morgan. Die Rückstellungen für faule Kredite schossen um 3,2 Milliarden Dollar auf vier Milliarden Dollar in die Höhe. Weitere 950 Millionen Dollar fielen für Abschreibungen auf Wertpapiere an. Die Konzernerträge schrumpften um 18 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar.