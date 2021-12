Gewinne nach Entscheidungen von Fed und EZB - Schwung lässt aber nach

Der geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation ist an den Börsen gut angekommen. Die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank haben an der guten Laune der Investoren zunächst wenig geändert. Der Dax steigt also deutlich.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, NL0000235190, US0970231058, DE000A1EWWW0,