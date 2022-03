Geywitz - Bauland für zwei Millionen Wohnungen vorhanden

Berlin (Reuters) - In Deutschland gibt es nach Worten von Bundesbauministerin Klara Geywitz ausreichend baureife Flächen zur Umsetzung des Ziels der Bundesregierung, dass jedes Jahr 400.000 Wohnungen gebaut werden.

"Das ist machbar, das ist sowohl machbar in den Metropolregionen als auch in den Mittelstädten, aber auch auf dem Land", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag. Geywitz legte eine Studie vor, wonach es in Städten und Gemeinden mindestens 99.000 Hektar an potenziell bebaubaren Flächen gibt. Darauf ließen sich laut Geywitz mindestens 900.000 Wohnungen und bei dichter Bebauung vier Millionen Wohnungen errichten: "Und als praktischer Mensch würde ich sagen, dass die gute Mitte zwei Millionen durchaus erzielbar wäre."

Ende April will die Bundesministerin den Startschuss für das von ihr angestrebte "Bündnis bezahlbarer Wohnraum" geben. Am 27. April sollen die Bündnispartner erstmals zusammenkommen. Das Bündnis soll 35 ständige Mitglieder aus den Ländern, den kommunalen Spitzenverbänden, den Branchenverbänden und der Zivilgesellschaft umfassen sowie zwölf beratende Mitglieder als Experten aus den Parlamenten und anderen Institutionen.